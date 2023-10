Astro de 'Jurassic Park' revela que quimioterapia não teve efeito esperado

Um é a adaptação para o cinema do livro 'Apples Never Fall', da escritora Liana Moriarty. Enquanto isso, também trabalha nas filmagens da série 'The Twelve'.

Neill primeiro trabalhou em 'Jurassic Park' (1993), depois ele atuou em 'Jurassic Park 3'. Mais recentemente ele retornou à franquia em 'Jurassic World: Domínio' (2022).

Ele também atuou em diversos filmes, como como 'O Homem Bicentenário' (1999) e 'A Profecia 3' (1981).