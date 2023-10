Após segredo descoberto, Graça sofre humilhação colossal em Terra e Paixão

Antônio (Tony Ramos) não cumprirá as ordens do Oficial de Justiça e mandará Vinícius (Paulo Rocha) continuar com o trabalho de exploração nas terras de Aline (Barbara Reis).

Gladys (Leona Cavalli) vai desconfiar de que Agatha (Eliane Giardini) possa estar querendo atingir Irene (Gloria Pires) usando a paternidade de Danielzinho.

Marino (Leandro Lima) dará ordem de prisão a Antônio. Silvério (Samir Murad) entregará a Irene o kit para coleta da amostra de DNA.