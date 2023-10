Anitta posta foto íntima com homem no chuveiro e fãs apontam astro italiano

Nos comentários, alguns fãs especularam que pode ser o novo trabalho audiovisual da cantora, enquanto outros disseram ser Damiano , sobretudo por uma marca na mão do italiano parecida com a do homem que surge na foto com a funkeira.

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Damiano surgiram durnte o VMA deste ano. Na ocasião, o italiano foi flagrado olhando várias vezes para a brasileira.

Vale destacar que recentemente, em entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha, Anitta disse estar solteira desde o rápido affair com o ator italiano Simone Susina, em agosto. Na ocasião, ela também explicou por que deixou de se relacionar com brasileiros.