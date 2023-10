A Fazenda 2023: Jogo das Marionetes tem beijo e acusação de assédio

Na noite de domingo (15), aconteceu em A Fazenda 2023 (RecordTV) mais uma dinâmica de discórdia. O jogo da vez foi o Teatro das Marionetes, no qual cada peão deveria escolher um "manipulador" e sua "marionete".

Yuri

Manipulador: Black

Marionete: Kally

Black se justifica: "Articulo com pessoas que pensam como eu, que tem estratégias parecidas com minhas até para determinar algo de votação. Mas não é com todos que articulo aqui dentro, sou bem seleto."

Simioni

Manipulador: Black

Marionete: Alicia

Após Cezar rebater que, na verdade, Simioni que manipula Cariúcha e Junny, ela se defende: "Eu não manipulo e elas têm opiniões próprias. Sobre Jenny e Cariúcha, as duas viraram pra mim e disseram que não sabia jogar, disse que eu tinha uma visão diferenciada e perguntou se eu poderia auxiliá-las."

Rachel

Manipulador: Jenny

Marionete: Lily

Rachel explica sua escolha: "Não vou citar uma manipuladora, mas uma atitude que eu vi ontem, manipuladora, que foi uma atitude da Jenny. E como manipulável vou trazer a Lily."

A jornalista estava se referindo à treta do absorvente, que aconteceu na festa de sexta (13). Depois desse assunto ser exposto, Kally e Jenny começam a brigar. A mãe de Bia Miranda acusou a cantora de tentar beijá-la três vezes e a chamou de "piranha". Depois disso, Kally abandonou o jogo.

Black

Manipulador: Jenny

Marionete: Lily

Cezar: "Achei uma atitude extremamente maldosa. Jenny, você tá manipulando várias pessoas com essa história de que eu te agredi. Eu não agredi você, não agredi ninguém e nunca agredi mulher nenhuma. Nunca desrespeitei nenhuma mulher aqui dentro. Agressão à mulher é uma coisa séria. Feminicídio é crime, e eu não sou criminoso. Como defenderam dois brancos aqui, eu por ser preto, não me coloco na situação do preto sempre ser alvo, sempre acusado, e não tem ninguém aqui para falar o contrário. Exijo o mesmo respeito!"

Jenny: "Que dó."

Shay

Manipulador: Nadja

Marionete: Marcia

Shay explica: "Você [Marcia] mesma diz que não sabe jogar e vai na onda dos outros."

Henrique

Manipulador: Rachel

Marionete: Jaque

Rachel se defende: "As pessoas com quem mais me conecto são André, Kally, Jaque e Lucas. Cada um são pessoas independentes, têm sua própria visão de jogo, cada um vota de um jeito. Cuidamos um dos outros, mas cada um é independente. Se eu exerço uma boa influência em Jaque, que é uma menina jovem, talentosa, decidida, e acho que ela também pode me aconselhar. Se eu não chegar na final, eu quero que um deles chegue."

Márcia

Manipulador: Yuri

Marionete: WL

Fu sobre Yuri: "Você é um manipulador que todo mundo gostaria de ter, com suas boas palavras, com o carinho com as pessoas."

Radamés

Manipulador: Nadja

Marionete: Jaque

Para Radamés, Jaque é 'marionete positiva'.

Alicia

Manipulador: Jenny

Marionete: Lily

Alicia sobre a acusação de agressão de Jenny contra Black: "Quando você colocou o Black como se ele tivesse te agredido, eu achei muita sacanagem, eu não esperava isso de você. Eu estava lá, eu vi que ele não te agrediu. Você me mostrou o seu braço, que não tinha nenhum machucado, não tava vermelho."

Jaque

Manipulador: Jenny

Marionete: WL

Jaque relembrou a ocasião onde Jenny disse que ela não era uma boa mãe: "Quando a gente teve nosso empasse ali, tudo que você falou sobre mim, eu não esqueci. Porque quem bate esquece, quem apanha não. Você teve vários dias para chegar em mim e se desculpar. Mas todas suas falas ali, no meio daquela discussão, foram mais sobre você do que sobre mim."

Lucas

Manipulador: Jaque

Marionete: Kally

Após brincar que Jaque está "manipulando seu coração", ele e a peoa se beijaram.

Kally

Manipulador: Jenny

Marionete: Lily

Sobre beber demais, a cantora disse: "A produção fala 'não é permitido homofobia, racismo, se vocês passarem dos limites será avisado'. Em algum momento a produção falou ' atenção Kally, tenha limites'? Não! Quando a produção pedir pra eu ter limites, aí eu vou ter. Não é você, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano! Você foi S-U-J-A, suja em tudo!"

André

Manipulador: Shay

Marionete: Radamés

Gonçalves: "Eu não vendo meu voto, eu não faço concessão."

Jenny

Manipulador: Black

Marionete: Alicia

Jenny pede desculpas para Black: "Sou uma pessoa muito humilde, de assumir os meus erros quando eu acho necessário. Então Black, perante as pessoas que estão aqui, ao público e a Record, eu quero te pedir minhas sinceras desculpas."

Tonzão

Manipulador: Black

Marionete: Kally

Tonzâo: "Não te acho machista ou opressor. O que eu discordei eu falei direto com você, inclusive, pela forma que você falou com a Jaquelline. Isso não te faz machista, agressor ou opressor. Quando tu veio do Paiol, já veio manipulando o jogo com Shay e Simioni."

Lilly

Manipulador: Black

Marionete: Alicia

Nadja

Manipulador: Black

Marionete: Shay

