Taylor Swift e Travis Kelce são vistos de mãos dadas em festa de NY

Taylor Swift, 33, foi vista de mãos dadas com Travis Kelce, 34. Os dois estavam a caminho para uma festa "after" do programa Saturday Night Live, em Nova York (EUA). Os dois tiveram participações especias no primeiro episódio da nova temporada.

Embora ainda não tenham comunicado oficialmente o namoro, o relacionamento da cantora com o jogador de futebol americano está cada vez mais público.

O que se sabe do casal