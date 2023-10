Suposta filha de Leonardo agradece o carinho que recebeu após pedir DNA

Dyane Akacio, 27, suposta filha do cantor Leonardo, 60, publicou um story em seu Instagram, no último sábado (14), agradecendo o carinho e o acolhimento recebido após pedir um exame de DNA do artista.

A modelo e cantora repostou uma publicação feita por uma usuária da rede social que diz: "Se ela não for filha do Leonardo pelo menos parece com ele... E se for, uma salvou, canta bem igual a ele."

Akacio escreveu: "Gente, obrigada de coração pelo carinho e acolhimento."