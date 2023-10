Pai de Alok relata pânico em rave após ataque do hamas: Começaram a chorar

O pai de Alok estava prestes a subir ao palco para se apresentar na rave quando houve a invasão. Participantes do evento precisaram correr pelo deserto para escapar das bombas e tiros.

O restante da entrevista do DJ Juarez Petrillo, que conseguiu retornar ao Brasil no último dia 11, sobre as horas de terror em Israel será exibido na noite deste domingo (15) no Fantástico.

Quem é o pai do DJ Alok?

Juarez Petrillo é DJ, assim como a ex-esposa e os dois filhos. Ele é conhecido como Swarup, enquanto a mãe de Alok utiliza o nome artístico Ekanta. O casal se separou quando Alok ainda era criança.

Ele escolheu os nomes dos filhos por recomendação do polêmico guru Osho. Antes do nascimento dos gêmeos Alok e Bhaskar, o então casal fez uma viagem à Índia, onde se encontraram com o guru espiritual Osho, líder do movimento religioso Rajneesh — o mesmo que gerou controvérsia no documentário "Wild Wild Country" (2018). Além do nome dos filhos, ele também sugeriu os nomes artísticos dos pais.

Juarez começou a trabalhar com música nos anos 80. Antes de explorar a música eletrônica, teve uma banda de rock chamada Primeira Pedra. No final dos anos 90, passou a remixar vinis e produzir videoclipes de rap.