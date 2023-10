'Não tinha o que comer': Tatiana Tiburcio relata infância humilde

Tatiana Tiburcio, 46, a Jussara de Terra e Paixão (Globo), em entrevista ao Extra.

Infância humilde. "Sou de uma família simples e humilde que veio do interior do Rio de Janeiro (Casimiro de Abreu). Fui criada pela minha avó (Zeni) até os 7 anos porque minha mãe (Nilce) era empregada doméstica. E o choro da criança não era bem-vindo na casa do patrão. A minha mãe trabalhava para poder manter tudo. Depois que ela se casou, fui morar com ela e passei a viver uma realidade mais abastada. A vida foi seguindo entre altos e baixos. Eu passei por tudo, desde o café da manhã no bule de prata até o fubá suado na frigideira porque não tinha o que comer de manhã."

Transtorno de ansiedade. "Tento fazer terapia uma vez por semana, nem sempre dá por conta dos horários, mas tô medicada, amor (risos). Na verdade, tomo um passiflora, porque tenho transtorno de ansiedade generalizada. Tento controlar com respiração e meditação, mas, quando o bicho pega, uso o calmante."