Lama, caos e paz em Israel: o retorno de Tomorrowland Brasil após 7 anos

Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica, finalizou a sua passagem pelo país com as últimas apresentações musicais na noite do último sábado (14) em Itu (SP). Lama, caos, perrengue e paz em Israel, confira um resumo do que rolou nesses três dias de festival.

Perrengue de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, 46, correu contra o tempo, e quase não conseguiu assistir ao show do filho Felipe Poeta, 21, no Tomorrowland Brasil, no primeiro dia do festival.