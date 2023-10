MP pediu autuação de De Luca por omissão a Kayky; o que pode acontecer?

"Se o caso foi arquivado por decisão do delegado, o MP, ao reanalisar os autos, pode entender que houve uma omissão, falha ou precipitação no arquivamento e solicitar a continuação das investigações", explicou o defensor.

Ou seja, o Ministério Público pode sim reabrir o inquérito ou pedir novas diligências se enxergar indícios de crime — inclusive, contra Bruno de Luca, mesmo que outras autoridades discordem que ele tenha omitido socorro.

Mas Mozar destaca que uma possível condenação do famoso depende "da análise das circunstâncias" depois do acidente, e que o fato de Kayky ter sido ajudado por outras pessoas, incluindo o motorista que o atropelou, é relevante para a situação — na manifestação do MP, o órgão afirma que o fato de Bruno De Luca ser a única testemunha a deixar o local sem prestar socorro já o compromete.

"Se houve outras pessoas socorrendo Kayky e se De Luca não tinha condições efetivas de ajudar, entendo que sua atitude, embora moralmente questionável, não configure crime. Se for considerado culpado, a pena varia conforme mencionado, dependendo das circunstâncias e agravantes aplicáveis", explica o advogado.

Se for condenado, o ator pode pegar de 1 a 6 meses de prisão ou multa.

"Agora, o pedido de reabertura será analisado pelo Poder Judiciário, especificamente por um juiz de direito criminal", completou.