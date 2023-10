Fingindo que estão brigadas, Simioni e Márcia falam de jogo na madrugada

Márcia Fu e Simioni firmaram uma aliança "secreta" na última quarta-feira (11) em A Fazenda 2023 (Record) e desde então, só contaram para poucas pessoas da sede que se entenderam após as tretas que protagonizaram.

Na madrugada, as duas mantiveram a farsa e sentaram para discutir estratégias de jogo.

Márcia: "Se o Black racha fora com a Alicia, a gente consegue trazer o Radamés. A gente estava feita. Você acha que ele se for com a Nadja, ele perde?"

Simioni: "Não sei, não sei como ele é lá fora..."

Márcia: "Ele é forte?".

Simioni: "Não sei. Ele é de reality..."

Márcia: "Rachel não é de reality e voltou. Lucas também. E eu também... a gente não sabe de nada".

Planejando estratégias até de madrugada



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/YQU2HcbCOW -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 15, 2023