'BlackBerry' conta 'história complicada de fracasso' do pai do smartphone

"Ele estava na estreia no Canadá e teve uma boa postura em relação ao filme. Ele estava bastante animado e foi bastante bajulado após a exibição. E ele é um cara enorme de musculoso. [...] Se eu soubesse disso, teria feito as coisas de forma diferente", brinca.

Glenn Howerton é o implacável e agressivo Jim Balsillie em "BlackBerry" Imagem: Divulgação/Diamond Films

Howerton, aliás, brilha no papel de Balsillie. Quem já assistiu à comédia "It's Always Sunny in Philadelphia" (Star+) pode reconhecer algo dos ataques de raiva do ameaçador Dennis Reynolds no personagem, o que também influenciou Johnson na hora da escalação.

"Ele tem um talento sinistro para gritar e berrar a plenos pulmões enquanto mantém um ar de sanidade. Quando ele grita com as pessoas, eu acredito nele e simpatizo com ele. [...] Era esse ar de simpatia que eu queria que Jim Balsillie operasse no filme. Alguém que pudesse ficar irritado, mas de uma forma razoável. Alguém que nunca é malicioso e sádico, mas está sempre gritando. Isso me pareceu interessante", explica.

O diretor tem certa dificuldade para encontrar lições em "BlackBerry" para era da inteligência artificial (da qual ele diz "não ter medo"), mas espera que o filme sirva de alerta.

"Espero que a arrogância e o pensamento de que 'os fins justificam os meios' dos personagens de 'BlackBerry' seja um aviso para pessoas que acham que podem controlar totalmente a realidade e façam com que elas tenham pelo menos alguma humildade", finaliza.