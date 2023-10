Equipe de afiliada da Record é atacada por bandidos no PI: 'Eles atiraram'

A gente sai da TV e a menos de 200 metros do local [surgiu] três motos [nos abordaram] querendo o carro. Olha o que aconteceu [apontando para o buraco na janela do carro], eles atiraram exatamente na nossa equipe.

contou o repórter Thonny Black à TV Antena 10.

Após roubarem uma moto, os bandidos cercaram o carro com os jornalistas próximo a emissora e efetuaram um disparo que passou de raspão no repórter cinematográfico Cipriano Alves — que estava na condução do veículo.

"Eles pediam o carro altamente drogados. Os três estavam drogados. O que atirou tinha uma pistola. Se eu tiver frente a frente com eles, eu sei quem são, pelo menos sei quem atirou", completou o jornalista.

Mesmo machucado com os estilhaços do vidro, Cipriano foi jogado para fora do veículo e sofreu uma coronhada. Já Thonny Black tentou se fingir de morto temendo pela vida.

Cai pra se fingir de morto e só levaram o celular. Não peguei pancada, não fui agredido. O sentimento é de quem está bem e vivo.

relatou Thonny Black à TV Antena 10.

Segundo o delegado Joatan Gonçalves, a Polícia Militar do Piauí já está em posse de filmagens do assalto a equipe de reportagem da afiliada da Record. Os criminosos também foram flagrados roubando um outro carro na zona sul de Teresina.