Como foi a prisão do 4° suspeito de atirar em Mingau, do Ultraje a Rigor

A PM de São Paulo recebeu informações da CIPM de Paraty de que Pablo William da Silva Mostarda estaria na zona rural da cidade de Taubaté, no bairro Chácara Ingrid, no interior paulista. O suspeito foi localizado após monitoramento da polícia. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

A polícia explicou o motivo da operação envolver os três estados. "A respeito dos policiais de São Paulo, eles foram acionados pela possibilidade de fuga dos suspeitos, por conta da proximidade do estado com a cidade de Paraty, onde ocorreu o crime. Esse apoio é um reflexo de encontros entre as polícias que fazem divisa com o Rio de Janeiro."

A polícia afirmou que, dos cinco suspeitos indiciados e com mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça, quatro já estão presos. São eles: Pablo William da Silva Mostarda, 29, Ray Limeira Belchior, 19, Lorran Nascimento Moraes, 21, e João Vitor da Silva, vulgo Relíquia, segundo o jornal Extra. Hiago Lourenço da Silva, 22, é o último suspeito que continua foragido.

Pablo William da Silva Mostarda é o quarto suspeito; ele foi encontrado em Taubaté (SP) Imagem: Divulgação/Polícia Militar

Entenda o caso

Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), em 3 de setembro. O baixista recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda, na própria cidade. Horas depois, ele foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.