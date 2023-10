Com shows esgotados, Filipe Ret já enfrentou vício em bebidas e cocaína

Filipe Ret, 38, comemorará 15 anos de carreira com dois shows no Jeunesse Arena, Rio, que já esgotaram os ingressos. O investimento, por parte do próprio artista, foi de R$ 4 milhões.

No entanto, nem tudo foram flores em sua vida e, em entrevista ao Extra, o rapper conta dos problemas que já enfrentou na vida, como o uso de maneira abusiva de cocaína e álcool.