'Outra pessoa': Antes e depois de Maraisa impressiona fãs

Fãs clubes de Maraisa, da dupla com Maiara, fizeram montagens de "antes e depois" da cantora para elogiar sua beleza. Seguidores da sertaneja, de 35 anos, se impressionaram com sua transformação, brincando sobre quais foram as mudanças que ela fez para chegar à aparência de hoje.

"Acho que ela trocou até a íris dos olhos", brincou uma. "Maraisa ficou mais linda, o que me falta é dinheiro", escreveu outra. "Parece outra pessoa", opinou uma terceira.

Maraisa já falou abertamente sobre os procedimentos estéticos que fez ao longo dos anos. Em 2021, ela contou que tinha passado por três plásticas.