Aids, UTI e Israel: Madonna expõe medo ao abrir turnê e tocar hits

"Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos [..] Eu esqueci cinco dias da minha vida - ou da minha morte? Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam".

Ela encerrou o momento cantando "I Will Survive".

Que mulher linda! Madonna cantando em versão acústica I Will Survive #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/JmN0otar8A -- Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) October 14, 2023

A estrela tocou mais de 40 sucessos, incluindo hinos como Ray Of Light, Like A Prayer e Holiday.