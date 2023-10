A Fazenda 15: Hora do Faro tem treta com Kally chamando Nadja de mentirosa

Na noite de domingo (15), foi exibida uma dinâmica com os participantes de A Fazenda 2023 no programa Hora do Faro (RecordTV).

A brincadeira consistia em um correio elegante. Um participante tirava uma carta e tinha que dá-la para o peão que acreditava ter a característica escrita nela.

Kally pegou a carta com o adjetivo "mentirosa" e deu para Nadja: "Juro pra você e para o Brasil todo que eu não queria dar essa carta pra essa pessoa. Porém, eu venho analisando atitudes aqui dentro da casa, não só comigo, como com pessoas que andam comigo, e eu não gostei quando a Nadja entrou no quarto querendo arranjar briga e falar 'as máscaras vão cair, aqui só tem gente podre'"

Nadja questiona: "Podre? Eu falei isso?"

Kally: "Falou sim! Você o tempo todo vive realmente no seu mundo, o tempo todo 'estão falando de mim, estão tramando contra mim', e isso está me agoniando dentro da casa".

Nadja: "E você me chamou de manipuladora. Eu sou manipuladora?"

Kally: Você ficou na cozinha dizendo 'é, ela fica querendo defender macho', por que não falou na minha cara?

Nadja: "Eu falei o quê?"

Kally: "Ficou sim, falando mal de mim!"

Depois disso, quem também brigou durante a dinâmica foi Tonzão e Lucas. O cantor relembrou o momento em que foi julgado por comemorar o Poder do Lampião, lá na primeira semana de reality.

Tonzão não achou certo Lucas julgá-lo naquele momento e comemorar quando Cariúcha foi eliminada. "O seu aliado saiu do jogo, não deixa de ser uma vitória minha", respondeu Lucas já exaltado.

