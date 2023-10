'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 21/10

Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agatha. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto pro site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto.

Terça-feira, 17 de outubro

Antônio não cumpre as ordens do Oficial de Justiça e manda Vinícius continuar com o trabalho de exploração nas terras. Gladys desconfia de que Agatha possa estar querendo atingir Irene usando Danielzinho. Marino dá ordem de prisão a Antônio. Silvério entrega a Irene o kit para coleta da amostra de DNA. Aline enfrenta Antônio na delegacia. Hélio visita Petra na clínica. Antônio ameaça Marino, dizendo que o delegado assinou a própria sentença ao prendê-lo. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto e manda Graça deixar sua casa com o filho.

Quarta-feira, 18 de outubro

Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta Graça. Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.

Quinta-feira, 19 de outubro