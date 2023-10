Aliadas de Cariúcha são mais odiadas em Enquete UOL após saída de cantora

Após a eliminação de Cariúcha de A Fazenda 2023 (Record), 19 peões disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Com isso, uma nova enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz a parcial da enquete?

De acordo com uma parcial às 14h do sábado (14), três peoas estão entre as mais odiadas do jogo.

Próxima a Cariúcha no jogo, Kamila Simioni lidera como mais odiada: a influenciadora tem 21,36% dos votos.

Em segundo lugar, Jenny Miranda aparece com 14,72% dos votos.

No terceiro lugar, uma peoa que também aparece entre as três favoritas: Nadja Pessoa som 13,61%.

