Maria Beltão deixa Tralli envergonhado ao expor intimidade: 'Pernas lindas'

"Se me permite uma nota mais leve, que a gente também quer falar de coisas boas aqui no nosso É De Casa [...]. Alcione tá de olho em você, Cesar Tralli. A marrom tá de olho em você, Cesar Tralli". disse Beltrão. "Opa! A nossa querida, amada e eterna marrom", respondeu o jornalista.

Pedido inusitado. "Manda uma foto de short pra gente, Tralli?"

Resposta do jornalista. Um beijo, Maria. Fica com Deus e me deixa aqui com o meu terno e minha gravatinha que tá tudo certo.

Revelação sobre a cantora. "Alcione elogiou as pernas do César Tralli, gente. Isso é notícia. O que eu posso fazer?"