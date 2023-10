Ludmilla relembra infância difícil: 'Minha janela era de papelão'

A minha janela era de papelão. Tinha o ferro e, ao invés de ter um vidro, tinha o papelão. Aí eu estava falando: 'Caramba, olha como a minha vida mudou, cara! Olha onde eu estou agora'.

Ludmilla

A artista também relembrou que entregou o seu primeiro cachê para a mãe com a intenção de colaborar com as contas da casa.

"Eu ganhei 150 reais na primeira vez que eu cantei. Eu cheguei e dei tudo para a minha mãe, toda feliz. Falei: 'Aí, mãe, dá para você comprar um monte de coisas'", disse.

Lulu Santos, 70, esteve presente na atração de Fátima Bernardes e relatou ter passado por dificuldades quando deixou a casa dos pais aos 17 anos para tentar carreira musical na capital do Rio de Janeiro.

"Em 1974, era um colchão no chão e uma caixa onde eu colocava as minhas roupas. Tinha uma outra caixa onde eu colocava o rádio de pilha, AM/FM. E muitas vezes a vida meio que te tira o prumo, o foco e o tapete. Por isso que eu acho que perseverança é a chave", lembrou.

O cantor também abriu que o primeiro dinheiro que ganhou com a música foi dado para os pais gastarem em casa.