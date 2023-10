Jaquelline e Lucas dividem mesma cama após beijão em A Fazenda 2023

Durante a festa Brasil, a quarta da temporada de A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline e Lucas trocaram um beijão na pista de dança.

Os peões estavam curtindo a pista de dança quando começaram a pegação. As câmeras do PlayPlus, streaming da Record, registraram o momento.

Minutos depois, a ex-BBB procurou Lucas novamente para repetir o beijo.

Após a festa, Jaque e Lucas dividiram a mesma cama no quarto da sede na hora de dormir.

Esse é o segundo beijo de Jaque no programa. Na festa Xangai, Jaquelline trocou beijos com Kamila Simioni — as duas seguiram flertando e trocando indiretas ao longo da semana na sede.

