Lilly se irrita com rima sobre 'pregas anais' em A Fazenda: 'Eu sou menina'

Durante o pós-festa de A Fazenda 2023 (Record), Lilly Nobre se irritou ao ouvir de André Gonçalves uma rima sobre "pregas anais" e relatou sua insatisfação aos peões.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Lilly: "Tem que tomar cuidado com as brincadeiras que vocês fazem, eu sou menina, tá ligado? É meio pesado. Ton sempre fala pra mim que escuta o toque dos outros. Se vocês querem fazer [a brincadeira], vocês fazem entre vocês", desabafou.

A peoa seguiu para o quarto, ainda chateada com a rima de André. Tonzão foi até lá, tentar falar com ela.

Lilly continuou:

Lily: Eu sou uma mulher que namoro, não tenho essa de brincar com os outros... Brinco na moral, mas tudo dentro conceito. Por que ele [André] me incluiu numa coisa? Se ele estava falando dele, ele falava: 'eu perdi minhas 8 pregas'', e ele não estava falando".

Tonzão tentou explicar: "Posso te explicar? Ele estava rimando dele. Quando tu chegou do lado, o erro dele talvez foi te incluir na rima. Ele rimou e te zoou."

Lily retrucou: "Ele disse: 'Tu chegou e não falou nada, perdeu as oitos prega'. Se ele estava falando dele, é 'perdi as pregas' em vez de 'perdeu as pregas'".