Black expõe plano de Jenny para expulsar Kally: 'Agressividade da p*rra'

A treta entre as peoas envolvendo um absorvente no vaso sanitário foi assunto na manhã de sábado (14), na sede de A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Black considera que Jenny se exaltou com Kally de propósito. Jenny chegou a reclamar para a produção do enfermeiro, supostamente, tê-la machucado ao tentar afastar as duas.

Black: "Ela veio pra cima de tu com uma agressividade da p*rra, a gente foi 'calma'. Ela veio numa agressividade".

Kally: "Era pra eu sair do sério e bater nela",

Black: "O objetivo é esse".

Kally: "Aproveitar que eu estava bêbada".

Black voltou a reforçar que Jenny pretendia isso: "Sim, o objetivo é esse".

O burburinho after rolê: @kallyfonsecaof relembra a discussão com @jennymgontijo



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/BbqcFeTjzC -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 14, 2023