Jaque se revolta e 'ameaça' Nadja em A Fazenda 15: 'Acabo com ela'

Após uma treta na madrugada, Jaquelline acordou ainda irritada com Nadja em A Fazenda 2023 (Record) na manhã do sábado (14). Enquanto preparava o café, ela desabafou com Kally.

Jaque: 'Não vou ficar dando palco pras pessoas que não merecem. toda hora uma desconfiança, um achismo, a gente sempre tentando ajudar, pra pessoa falar: 'não sou sua amiga, lá fora"

Kally perguntou se a peoa se referia a Jenny e Jaque negou, apontando que falava de Nadja.

A ex-BBB seguiu para o trato dos animais e continuou reclamando da peoa, agora com Yuri e Alicia X.

Jaque afirmou que evitará a peoa. "É evitar de falar o nome dela porque [senão] ela vai ter o que ela quer, que é o papel de vítima".

Alicia apontou que Jaque era uma boa pessoa e a peoa retrucou: "É, mas não queira ver meu lado ruim que eu acabo com ela em dois tempos".