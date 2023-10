Irmão de Alok ainda não reviu pai após ataque do Hamas: 'Semana punk'

O DJ Bhaskar, irmão de Alok, revelou que ainda não conseguiu rever o pai desde seu retorno de Israel. Ele estava se apresentando no Tomorrowland Brasil neste sábado (14).

O que aconteceu?

Juarez Petrillo, pai de Bhaskar e Alok, sobreviveu ao ataque do Hamas no país. Ele estava em Israel para promover a edição de um festival de música eletrônica, que foi alvo na Faixa de Gaza no último fim de semana.