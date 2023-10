Modelo explica por que vazou ficada com Vini Jr: 'Me vincularam com casado'

Leticia Sogiro esclareceu o por que divulgou ter ficado com Vini Jr. na festa organizada pelos jogadores da Seleção Brasileira depois da partida contra a Venezuela, disputada na quinta-feira (12), em Cuiabá.

A modelo disse ter confirmado a informação para acabar com boatos que a ligaram "a outro jogador, que é casado". Páginas de fofoca divulgaram que, além de Vini, Richarlison e Neymar também estavam no "after" — o astro do Al Hilal teve uma filha há poucos dias com a namorada, Bruna Biancardi.

"Não expus ninguém! A informação foi vazada de forma maldosa e começaram a me vincular com a imagem de outro jogador, que é casado. Como os fatos estavam sendo totalmente distorcidos, preferi confirmar a verdade do que aconteceu para evitar informações caluniosas! Odeio mentiras a meu respeito e nunca quis ser exposta por isso", escreveu Leticia em seu Instagram.