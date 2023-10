Gabriela Duarte curte férias após tensão em bunker durante ataque em Israel

O que aconteceu:

Gabriela Duarte chegou a Israel na tarde de sexta-feira (6), um dia antes do ataque surpresa do grupo extremista Hamas ao país. Ainda no sábado (7), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra, disse que a facção pagaria "um preço sem precedentes" e determinou "cerco completo" contra palestinos na Faixa de Gaza.

Em entrevista a Splash, a atriz conta que a viagem estava marcada há muito tempo. Foi a maneira que ela e o ex-marido, Jairo Goldflus, encontraram para apresentar aos filhos, Manuela, 17, e Frederico, 11, uma cultura com a qual eles possuem conexão por Jairo ser judeu.

Gabriela e os filhos chegaram à cidade de Tel Aviv por volta das 14h, onde foram para a praia e visitaram restaurantes. Na manhã seguinte, às 6h, eles ouviram o primeiro bombardeio. Ela começou a entender o ocorrido quando constatou a fumaça de um ataque.