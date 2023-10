Fazenda 15: Eliminada, Cariúcha diz que não movimentava o jogo 'por querer'

Terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha participou da Live do Eliminado (Youtube) com Lucas Selfie na última sexta-feira (13) e comentou sua participação no reality show rural.

Cariúcha: "Eu movimentava o jogo. Não é que eu movimentava por querer, é que eu não tenho papas na língua".

A cantora explicou que isso a levava a se manifestar mais vezes. "Aí eu escuto umas piadinhas e uns deboches, eu respondo mesmo".

Na Live, a eliminada ainda detonou Rachel e comentou a live que Jojo Todynho fez para reagir à sua eliminação.

Além disso, também disse estar decepcionada com Simioni e revelou qual segredo contaria de Lucas Souza.