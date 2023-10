Bruna Biancardi posta foto fofa segurando a filha Mavie no colo: 'Ursinha'

Parto da filha. "No nascimento dela pude experimentar as sensações do parto normal e também da cesárea, e não mudaria nada! Foi perfeito! Já sinto falta dos chutinhos, de passar creme na barriga e acompanhar o desenvolvimento dela, mas, agora está infinitamente melhor."

Saúde perfeita. "Escrevo essa legenda com a Mavie nos meus braços, dormindo, com o rostinho mais lindo, a saúde perfeita e um jeitinho que encanta mais todo mundo a cada dia que passa. Estou ansiosa para vivermos coisas maravilhosas juntas, filha! Estarei sempre com você. Obrigada por ter me salvado. Te amo mais que tudo."