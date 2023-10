Quem são as atrizes pornôs que dão uma surra no preconceito de etarismo?

Assim como na TV, o passar dos anos costuma ser impiedoso com as atrizes pornôs. Sempre julgadas pelo corpo e performance em frente às câmeras, elas têm cada vez mais se reinventado para bombar com vídeos picantes e combatem o etarismo.

Diversas atrizes dos Estados Unidos estão entre as mais vistas do Xvideos, um dos maiores sites pornôs, que é apontado como termômetro para elencar quem são os nomes de sucesso no mundo da indústria pornográfica.

Segundo o Similar Web, veículo especializado em análise de dados e inteligência, o Xvideos está entre os dez sites mais acessados em 2023. A página dedicada a conteúdos adultos possui uma média de 2,9 bilhões de acessos mensais.