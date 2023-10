Após caos e cancelamento, Tomorrowland volta hoje com Alok e Dimitri Vegas

"Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro. Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas", adiantou um comunicado da organização.

Nos comentários das publicações do festival, muitos clientes questionam sobre os prejuízos causados a quem iria ontem no evento, mas, segundo os responsáveis, informações sobre reembolso serão divulgadas em breve.