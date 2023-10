Quem é o ator israelense que foi sequestrado com a família pelo Hamas?

O ator israelense David Cunio teria sido sequestrado pelo Hamas com sua esposa, duas filhas de 3 anos, cunhada e sobrinha durante o ataque do Hamas no último sábado, 7. As informações são da Variety.

Cunio estreou no cinema no longa-metragem "Youth", exibido no festival de Berlim, na Alemanha, em 2013.

Ele tem um irmão gêmeo chamado Eitan Cunio.