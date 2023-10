Prima de Cássia Eller, bolsonarista: quem era Karol Eller que morreu aos 36

Eller ganhou notoriedade pela proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de deputados de direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG). Em 2019, foi nomeada em cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas foi exonerada no início deste ano, após participar dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.

Em setembro, a influenciadora, que era lésbica, havia iniciado um processo de renúncia à própria sexualidade, após retornar de um retiro religioso. "Sim, eu renunciei à prática homossexual, eu renunciei vícios e renunciei os desejos da minha carne para viver em Cristo! Que Deus abençoe vocês!", disse na ocasião.

Incluencer e ativista política, Karol trabalhava no gabinete do deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL). Ele publicou uma nota lamentando a morte dela.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.