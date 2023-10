Processo por tráfico sexual contra Nubia Oliiver é arquivado

Apesar de poucos terem acreditado quando imediatamente afirmei minha total inocência, informo que houve o arquivamento do procedimento investigatório sem o oferecimento de qualquer denúncia em relação a mim, tendo em vista que, mesmo após longa e exaustiva investigação (na qual houve, inclusive, autorização judicial para a quebra dos meus sigilos fiscal, bancário e telefônico), nada foi provado em relação ao meu suposto envolvimento com a referida operação ou qualquer outro crime, nem no âmbito da Justiça Federal, nem no da Justiça Estadual.

A modelo fala que sofreu grandes danos em sua vida pessoal e em sua carreira. "Foram dois anos dolorosos e em silêncio, sem poder me posicionar de fato, até em virtude da tramitação em segredo de justiça das investigações."

Pode até ter demorado mais do que eu gostaria, mas ela veio e hoje o procedimento de investigação está arquivado, sem qualquer denúncia em relação a mim!

A "operação harém" foi iniciada pela PF em 2019 e identificou uma rede de agenciadores/aliciadores que atuava na exploração sexual, tanto em território nacional, quanto no exterior — enviando mulheres, algumas menores de 18 anos, para Paraguai, Bolívia, EUA, Catar e Austrália.