Príncipe William e Kate brigaram com Charles por causa de filho, diz jornal

A coroação do Rei Charles causou uma briga entre o monarca e o príncipe William, próximo na linha de sucessão. William e a esposa, Kate Middleton, teriam ficado preocupados com o papel do filho mais velho, George, na cerimônia que consagrou o avô.

O especialista em Família Real Britânica, Tom Quinn, afirmou que os pais estavam preocupados que o menino, que tinha 9 anos à época, ganhasse um papel formal demais para sua idade.

No final das contas, o príncipe carregou o manto de coroação do avô na cerimônia realizada em maio, mas quebrou a tradição que dizia que ele teria que usar meia-calça branca e bermudas até os joelhos. O primogênito de Kate e William entrou na Abadia de Westminster, em Londres, com calças pretas.