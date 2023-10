Patrícia Poeta se emociona com homenagem do filho DJ durante o Tomorrowland

Ao ser questionada sobre a homenagem, a apresentadora conta ter ficado muito feliz e emocionada. "Felipe ouvia essa música quando eu o buscava na escola."

No entanto, nem tudo foram flores, e quase que Patrícia Poeta perdeu a apresentação do filho.

O que aconteceu?

Logo após apresentar a edição desta última quinta-feira, 12, do Encontro (Globo), a apresentadora viajou com destino ao Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo, para ver o jovem DJ.

Ela, no entanto, ficou presa no trânsito e chegou atrasada à apresentação do filho no evento — que voltou ao Brasil após sete anos.