Neto diz que torcedores deveriam 'mijar' em Neymar; atleta rebate: 'Babaca'

"Esse cara é um babaca, fanfarrão", disparou Neymar, no campo de comentários da postagem.

Neto e Neymar são desafetos públicos há nos. O apresentador do Os Donos da Bola não poucas criticas ao atleta de futebol a cada resultado negativo com a Seleção Brasileira. Recentemente, o ex-jogador tentou comprar, ao vivo, uma cabine no "Neyvio", cruzeiro do Neymar que acontece no fim do ano.

Na próxima terça-feira (17), o Brasil volta a campo para enfrentar o Uruguai, em Montevideu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026.