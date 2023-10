Grávida de João Gomes, Ary Mirelle faz greve de sexo e explica decisão

Ary Mirelle, 22, que está grávida do primeiro filho do cantor João Gomes, 21, explicou nas redes sociais que passará alguns dias sem transar com o namorado.

Recomendação médica. "Ontem eu tinha falado que a gente estava de greve e tal, que o médico tinha barrado a gente por 15 dias. Vou dizer para vocês o motivo, o médico falou que o meu colo do útero está no limite. Como está no limite, tem risco de encurtar. O médico quer ver se tem esse risco realmente e por isso pediu esses 15 dias. Colo do útero curto é um perigo, não é muito legal para o bebê"

Repouso total nas atividades. "Estou liberada para viajar sem fazer estripulias e ficando quietinha. Mas não vou poder fazer tanta força, ter tanto estresse, ter relações durante esses 15 dias", ressaltou.