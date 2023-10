Nadja desconfia de aliada: 'Não está olhando na minha cara'

Deitada no quarto com Jaquelline, Nadja perguntou por que Kally estava se afastando dela em A Fazenda 2023 (Record).

Nadja: "Por que Kally se afastou de mim?"

Nadja: "Não está olhando na minha cara, não fiz nada para ela..."

Jaquelline: "Ela falou que não queria se envolver em briga dos outros..."

Nos últimos dias, Kally reclamou de Nadja e de sua posição no jogo. Para a cantora, é importante manter várias amizades no reality, ao contrário do que Nadja pensa.

