Nadja e Jaquelline tretam antes de gravação: 'Para de dar show'

Enquanto se arrumavam para a gravação do Hora do Faro com a participação de Cariúcha, Nadja e Jaquelline tiveram uma mini treta na sede de A Fazenda 2023 (Record).

O motivo: um pó descolorante.

Nadja: "A pessoa quer tonalizar e bota pó descolorante, aí é demais! Aí quer botar a culpa em mim".

Jaque retrucou que não possuia experiência: "Amiga, nunca fiz esses negócios em casa."

Diante da insistência de Nadja, Jaque se irritou e elevou o tom: "Tá bom, Nadja, já deu, para de dar show por favor! Já resolvi aqui."

Nadja, por sua vez, retrucou a amiga. "Quem tá dando show é você. Tá dizendo que é minha culpa. É problema seu, você entendeu errado. Eu tava tomando banho. Você estava com três produtos na mão..."

Jaque: "Tá bom, Nadja você tá certa, quem errou fui eu!"

Enquanto a influenciadora continuava, Jaque tentava cortá-la: Tá ótimo! Já deu, ou vai continuar falando igual rádio?"

Nadja: "Quem tá dando show aqui é você."

