Mas já? Maiara posa sem aliança e fãs especulam término com Matheus Gabriel

Maiara, 35, da dupla com sua irmã gêmea, Maraisa, surpreendeu ao compartilhar fotos em que aparece sem sua aliança de compromisso do relacionamento com o cantor Matheus Gabriel.

Juntos desde junho deste ano, fãs notaram que a cantora começou a circular sem o anel de compromisso dado pelo sertanejo e especularam uma possível crise na relação do casal.

Comentários dos fãs. "Linda!. E não precisa de ninguém pra tá completa!", disse uma. "Está solteira?? Também estou! Bora pra balada", comentou outra. "Maiara terminou?", questionou outro. "Fez questão de mostrar a mão sem aliança", observou mais um.