Marcos Caruso relata quase ter sido atropelado no Rio: 'Na contramão'

No texto, ele também chama a atenção para ciclistas e motoqueiros que andam na contramão. "Não penso apenas em mim, mas em toda uma população que convive diariamente com ciclistas e motociclistas trafegando pela contramão nas ruas do Rio, sem que nenhuma atitude seja tomada".

Além disso, Caruso orientou para que os turistas tomem cuidado e, por isso, desabafou a situação. "Quanto aos turistas desavisados (sim, porque talvez as autoridades não se lembrem, o Rio ainda é uma cidade turística), a eles só me resta usar minhas duas mãos no gesto de 'fazer o quê?'".