Jojo Todynho relata dor após bariátrica e adia volta à academia: 'Podre'

Jojo Todynho desabafou com os seguidores na manhã de hoje sobre as dores que está sentindo após passar pela cirurgia bariátrica.

A cantora disse no Instagram que desistiu de ir à academia após acordar com as pernas doendo. Ela retomou a rotina de exercício há dois dias.

"Eu estou podre de dor. Se eu for treinar, vou ficar muito acabada para esse final de semana", afirmou ela, que comemorou a eliminação de Cariúcha de A Fazenda 15 na última quinta-feira (12).