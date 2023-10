Jojo Todynho manda indireta após eliminação de Cariúcha: 'O jogo virou'

Jojo Todynho comemorou a eliminação de Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record) e mandou uma indireta. A cantora dançou e até brincou com champanhe a situação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em um story no Instagram, a famosa mostrou sua felicidade com a saída da inimiga do reality e reforçou que continuava sendo campeã.

Queria falar para vocês que eu sou a boa e vale a pena lembrar que eu nunca estive maluca na minha tese. Campeã, né? Eternamente campeã. Como é que pode, né? A ruim, campeã, a boa, cancelada. Meu Deus, eu tive um orgasmo. O jogo virou!

Em outro post, também postado nos stories, compartilhou uma indireta, salientando que a fazer mal aos outros poderia ser prejudicial para a próprioa pessoa.

"Eu te desejo sabedoria. Para que você aprenda, o mais rápido possível, que fazer mal aos outros é determinar a própria queda", anunciou a publicação.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 213 votos 1,41% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,94% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 8,92% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,41% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,94% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 6,10% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 2,35% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 30,99% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 3,29% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,47% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 5,63% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,39% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 5,16% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,41% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,47% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,47% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 10,80% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,47% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 9,39% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 213 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados