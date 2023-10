O que acontece com Emily e Luke? Entenda final do suspense 'Jogo Justo'

Emily pega uma faca e obriga Luke a se ajoelhar e pedir perdão. Ele reluta, mas Emily dá uma facada em seu braço. Luke, então, chora e pede desculpas e, obrigado pela noiva, admite que é "um nada". Ela parece comovida, mas o filme termina com ela dando uma ordem: "Agora, limpe o sangue do meu chão e saia. Eu já acabei com você".

Segundo Domont, a última cena "não tem a ver com vingança feminina", apesar de ter elementos de uma "raiva feminina". "Tem a ver com responsabilizar um homem e fazê-lo encarar sua própria inferioridade. A incapacidade de Luke de aceitar isso causa muita dor e destruição para ambos. Para mim, o filme todo se desenvolve para chegar ao momento em que Emily finalmente consegue fazer Luke reconhecer seu próprio fracasso e admitir suas fraquezas quando ele finalmente diz as palavras: 'Eu não sou nada'", afirma, em entrevista à Netflix.

Para a diretora, era importante que a fúria de Emily viesse de sua dor, para que suas ações gerassem a empatia do público. "Não importa o quanto [as ações de Emily] sejam feias, nós, enquanto público, vamos entender a origem disso e o porquê de ela ter escolhido agir assim. Phoebe entregou isso de um jeito de partir o coração. Você sente a dor de Emily e até o amor dela pulsando através da cena. Ela arrasou."

Emily e Luke ficam juntos no final de "Jogo Justo"?

A fala final do filme deixa claro que Emily expulsa Luke do apartamento e coloca um fim no relacionamento dos dois. Para a diretora, a cena indica ainda que "essa é a última vez que Emily vai se envolver com um homem assim" e que a protagonista irá focar em sua carreira profissional sem ter que "pisar em ovos" perto de um homem novamente.