Incomodada, Princesa Diana mandou criar spray para não estragar o cabelo

Cansada da bagunça que ficava seu cabelo ao entrar e sair de helicópteros, Princesa Diana encomendou a especialistas um spray que mantivesse o seu penteado durante essas ocasiões.

"Quando ela descia do helicóptero, as hélices simplesmente giravam e giravam, desarrumando seu cabelo, embaralhando seu lindo e fofo penteado", disse a especialista em cosméticos Sheree Ladove ao Page Six.

À publicação, ela conta que tinha 20 e poucos anos quando recebeu o pedido para ajudar Diana. Para isso, Ladove precisava criar um spray de cabelo que tivesse uma boa fixação, mas não estragasse a maciez do penteado da princesa.