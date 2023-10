'História assustadora': como Nanini encarou desafio de viver João de Deus?

Dirigida por Marina Person, a série ficcional conta a história de duas irmãs que chegaram a Abadiânia 17 anos antes da prisão de João de Deus. Uma delas, Carmen (Bianca Comparato) sai do país após os abusos sofridos, enquanto a outra, Cecília (Karine Teles) se torna uma fiel funcionária do médium, afirmando que vivenciou o milagre da cura da irmã. A trama se desenrola durante o reencontro das duas irmãs.

É a primeira vez que apresenta as mulheres como protagonistas dessa história. E não apenas como vítimas, mas o ponto de vista delas, o que elas viram e sentiram. Tudo num roteiro muito bem escrito e armado. As inserções jornalísticas também ajudam a esclarecer a ideia.

Karine Teles, Maria Clara Strambi e Bianca Comparato na série "João Sem Deus" Imagem: Mariana Caldas/Divulgação

Nanini tinha uma preocupação: não imitar João de Deus, mas sim "dar uma presença, a áurea, o timbre dele". Para isso, o ator recuperou as memórias da época em que diversas vítimas romperam o silêncio e denunciaram o médium em entrevistas à TV.

Acompanhei essa história, chocado, mas acompanhei. Vi muitas imagens na época. Me senti contente com essa memória que eu tinha. Aproveitei essa sensação que tive dele e coloquei no personagem. Não quis imitá-lo de forma alguma.

Ter em mente que não faria uma imitação do João de Deus tranquilizou o ator, assim como ter o apoio da equipe encabeçada pela diretora Marina Person e formada, majoritariamente, por mulheres. "Muito experiente, ela tratou o tema com muita delicadeza. O set era todo de mulheres. Todas muito agradáveis e boas de lidar, fora o elenco maravilhoso. No primeiro episódio, eu tenho pouquíssimas falas. Isso também me ajudou. Enquanto eu tinha essas cenas sem falas, eu pude procurar o título e como eu ia fazer."