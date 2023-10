Chico Barney: Eliminação de Cariúcha foi melhor para todo mundo

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (13). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Com apenas 9,74%, Cariúcha foi a terceira eliminada de A Fazenda 15. Com uma trajetória errática, provavelmente foi o melhor para todo mundo —inclusive para ela mesma.

A continuidade no programa poderia fazer parecer que o público estava dando razão às suas acusações contra Rachel e, também, as falas problemáticas a respeito de Lucas. Aqui fora, poderá rever as atitudes e reformatar seu discurso.

Tirando isso, foi uma participante interessante. A relação com Simioni, que foi quem mais ajudou a colocá-la numa situação desconfortável dentro do jogo, era bastante curiosa e cheia de camadas.

Cariúcha ficou bastante abalada com a eliminação. E para o público que tinha há anos curiosidade de vê-la em um reality desde quando surgiu naquela entrevista épica no Profissão Repórter, ficou um gostinho de quero mais. Quem sabe numa próxima oportunidade?

De qualquer forma, a saída de Cariúcha exige de outros peões a criação de novas narrativas. Rachel, Simioni e Lucas estão à deriva —precisarão de uma aulinha de proatividade com a gloriosa Nadja Pessoa.

NOTAS PARA A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem:

Nota 10

Para a entrevista conduzida por Lucas Selfie com Cariúcha logo após a eliminação na Cabine de Descompressão. Foi delicado sem deixar de tratar dos assuntos que importam.

Nota 0

Para a permanência de Shay em A Fazenda! Uma tristeza vê-lo entregar tão pouco e ser reconduzido à sede mesmo assim. O público perdeu uma ótima oportunidade ontem.

VEJA TAMBÉM

Cariúcha é a terceira eliminada com 9,74% dos votos. Leia mais

'As pessoas têm que parar de me comparar com a Jojo', dispara Cariúcha. Leia mais

'Lucas quer ser o novo Arthur Aguiar', diz Cariúcha após eliminação. Leia mais

Cariúcha fica sem reação com VAR de Simioni: 'Me sentindo uma tonta'. Leia mais

Mais A Fazenda

Peões criticam Márcia Fu após roça: 'Que tipo de personalidade ela tem?'. Leia mais

Jaquelline se desespera com imprevisto de vaca e grita. Leia mais